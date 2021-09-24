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Selic a 6,25%: o que o mercado espera para os próximos meses

Ouça a análise do economista José Márcio de Barros

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 16:47

Publicado em 

24 set 2021 às 16:47
Reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que define a taxa Selic
Reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que define a taxa Selic Crédito: Beto Nociti/BCB
O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central anunciou, na última quarta-feira (22), a elevação da taxa básica de juros - a Selic - em 1 ponto percentual, para 6,25% ao ano. Esta foi a quinta alta consecutiva. “Sem prejuízo de seu objetivo fundamental de assegurar a estabilidade de preços, essa decisão também implica suavização das flutuações do nível de atividade econômica e fomento do pleno emprego”, diz o comitê em sua decisão. José Márcio de Barros, nesta edição do CBN Investimentos, analisa este cenário econômico. Ouça a análise completa:
CBN Investimentos - 24/09/2021

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