Saques da poupança superam depósitos em R$ 5,9 bilhões em setembro, diz BC

O Banco Central (BC) informou, nesta semana, que os saques na caderneta de poupança superaram os depósitos em R$ 5,9 bilhões em setembro deste ano. Ao todo, segundo a instituição os depósitos totalizaram R$ 308,7 bilhões; e os saques, R$ 314,6 bilhões. Com isso, a saída líquida (diferença entre saques e depósitos) foi de R$ 5,9 bilhões. Quando os depósitos superam as retiradas, há uma entrada líquida de recursos na caderneta de poupança. Tema para José Márcio de Barros, nesta edição do CBN Investimentos. Ouça a conversa completa!