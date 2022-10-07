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Saques da poupança superam depósitos em R$ 5,9 bilhões em setembro, diz BC

As explicações são do comentarista José Márcio de Barros

Publicado em 07 de Outubro de 2022 às 18:10

Publicado em 

07 out 2022 às 18:10
Dicas para tirar seu dinheiro da poupança e colocar em outros ativos
Dinheiro, poupança, economia Crédito: Pixabay
O Banco Central (BC) informou, nesta semana, que os saques na caderneta de poupança superaram os depósitos em R$ 5,9 bilhões em setembro deste ano. Ao todo, segundo a instituição os depósitos totalizaram R$ 308,7 bilhões; e os saques, R$ 314,6 bilhões. Com isso, a saída líquida (diferença entre saques e depósitos) foi de R$ 5,9 bilhões. Quando os depósitos superam as retiradas, há uma entrada líquida de recursos na caderneta de poupança. Tema para José Márcio de Barros, nesta edição do CBN Investimentos. Ouça a conversa completa!
CBN Investimentos - 07-10-22

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