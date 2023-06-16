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S&P eleva perspectiva do Brasil para positiva pela 1ª vez desde 2019; entenda

A análise é do comentarista José Márcio de Barros

Publicado em 16 de Junho de 2023 às 17:48

Publicado em 

16 jun 2023 às 17:48
Economia, variação, gráfico, dinheiro
Economia, variação, gráfico, dinheiro Crédito: Pexels
A agência de classificação de risco S&P Global Ratings alterou a perspectiva de rating (nota de crédito) do Brasil de estável para positiva na quarta-feira (14). A classificação positiva para o país não acontecia desde 2019. A empresa também reafirmou o rating de crédito soberano, que reflete a capacidade do país de honrar seus compromissos financeiros, em "BB-" — nota que o país tem desde 2020. Essa classificação ainda indica um "grau especulativo" — o que, segundo a agência, aponta que o Brasil está menos vulnerável ao risco no curto prazo, mas segue enfrentando incertezas em relação a condições financeiras e econômicas adversas. O comentarista José Márcio de Barros fala sobre o assunto, nesta edição do CBN Investimentos. Ouça a conversa completa!
CBN Investimentos - 16-06-23

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