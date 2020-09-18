Ruídos do governo sobre Renda Brasil chegam ao mercado financeiro

Nesta edição do "CBN Investimentos", o comentarista José Márcio de Barros traz como destaque a decisão do presidente Jair Bolsonaro de abandonar o programa Renda Brasil. Com a repercussão dos estudos do governo para substituir o Bolsa Família, o presidente Bolsonaro deu "cartão vermelho" à equipe econômica. Os estudos previam o congelamento de aposentadorias e pensões, hoje vinculadas ao salário mínimo; a restrição da concessão do seguro-desemprego, com menos parcelas; e o corte do número de beneficiários do BPC, idosos e pobres com deficiência.
Acompanhe detalhes da análise:
CBN Investimentos - 18-09-20.mp3
"Com o episódio, o presidente Bolsonaro deu ao senador Marcio Bittar ( MDB do Acre) o poder de criar, ou melhor, propor um novo programa social. Ai o mercado foi implacavel e entendeu o imbróglio como um obstáculo ao crescimento. A valorização do índice Bovespa passou de comprador a vendedor, pontuou.