Ruídos do governo sobre Renda Brasil chegam ao mercado financeiro

Nesta edição do "CBN Investimentos", o comentarista José Márcio de Barros traz como destaque a decisão do presidente Jair Bolsonaro de abandonar o programa Renda Brasil. Com a repercussão dos estudos do governo para substituir o Bolsa Família, o presidente Bolsonaro deu "cartão vermelho" à equipe econômica. Os estudos previam o congelamento de aposentadorias e pensões, hoje vinculadas ao salário mínimo; a restrição da concessão do seguro-desemprego, com menos parcelas; e o corte do número de beneficiários do BPC, idosos e pobres com deficiência.