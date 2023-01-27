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'Round 3': Lojas Americanas e os desdobramento da recuperação judicial

Ouça a conversa completa com o comentarista José Márcio de Barros

Publicado em 27 de Janeiro de 2023 às 20:19

Publicado em 

27 jan 2023 às 20:19
Lojas Americanas, no Centro de Vitória
Lojas Americanas, no Centro de Vitória Crédito: Fernando Madeira
Neste "round 3" começaremos falando da decisão da Segunda Vara Empresarial e Arbitragem de São Paulo, que acatou na quinta-feira (26) o pedido do Bradesco para que a empresa Americanas abra o conteúdo da caixa de mensagens (caixa de e-mails), dos diretores, conselheiros, executivos e ex-empregados dos últimos 10 anos. Esta ação tem o objetivo de identificar se em algum momento no passado se mencionou sobre esta dívida. Enquanto isso, a empresa esta em busca de montar um fundo de crédito junto a alguns bancos nao atingidos, utilizando-se de recebíveis de cartões de crédito que é bem expressivo. Só para ter uma ideia, em setembro o contas a receber da companhia era de R$ 5,2 bilhões. Este é o tema em destaque nesta edição do CBN Investimentos, com o comentarista José Márcio de Barros. Ouça a conversa completa!
CBN Investimentos - 27-01-23

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