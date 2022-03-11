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CBN Investimentos

Reajuste no preço dos combustíveis, impactos na inflação e no dia a dia

A análise é do comentarista José Márcio de Barros

Publicado em 11 de Março de 2022 às 18:42

Publicado em 

11 mar 2022 às 18:42
Gasolina, etanol, combustíveis, posto de combustível
Gasolina Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
Nesta edição do CBN Investimentos, José Márcio de Barros traz como destaque as mais recentes notícias envolvendo o cenário econômico do país. Após 57 dias sem reajustes, a Petrobras anunciou na quinta-feira (10) de 18,7% para o preço da gasolina e de 24,9% para o óleo diesel nas refinarias, num cenário marcado por cotações elevadas do petróleo decorrentes da guerra entre Rússia e Ucrânia. Os preços do gás de cozinha foram reajustados em 16,1%, depois de 152 dias.
Os aumentos, que entraram em vigor, vão pressionar a inflação, e podem levar o Banco Central a elevar ainda mais a taxa básica de juros. Outro destaque. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerada a inflação oficial do país, acelerou para 1,01% em fevereiro, após ter registrado taxa de 0,54% em janeiro, segundo divulgou nesta sexta-feira (11) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Ouça a análise completa!
CBN Investimentos - 11-03-22.mp3

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