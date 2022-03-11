Reajuste no preço dos combustíveis, impactos na inflação e no dia a dia

Nesta edição do CBN Investimentos, José Márcio de Barros traz como destaque as mais recentes notícias envolvendo o cenário econômico do país. Após 57 dias sem reajustes, a Petrobras anunciou na quinta-feira (10) de 18,7% para o preço da gasolina e de 24,9% para o óleo diesel nas refinarias, num cenário marcado por cotações elevadas do petróleo decorrentes da guerra entre Rússia e Ucrânia. Os preços do gás de cozinha foram reajustados em 16,1%, depois de 152 dias.