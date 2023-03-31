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Quina: apostador de Vila Velha ganha prêmio de quase R$ 8 milhões; como fazer o dinheiro render?

As explicações são do comentarista José Márcio de Barros

Publicado em 31 de Março de 2023 às 18:12

Publicado em 

31 mar 2023 às 18:12
Dinheiro, moeda, real
Dinheiro Crédito: Pixabay
Um morador de Vila Velha acordou milionário no último domingo (26). O concurso 6109 da Quina, realizado na noite do sábado (25), premiou a aposta do Espírito Santo com o valor de R$ 7.994.871,13. Outro sortudo, de Campo Mourão, no Paraná, também recebeu o mesmo valor. Os números sorteados foram: 08-12-33-47-65. O jogo foi feito na lotérica Mega Mania. Outras 181 apostas marcaram quatro números e embolsaram, cada uma, R$ 3.729,64. Outras 10.522 apostas acertaram três dezenas e vão embolsar, cada uma, R$ 61,10. Nesta edição do CBN Investimentos, o comentarista José Márcio de Barros explica quais caminhos seguir para fazer uma "bolada" como essa render. Ouça a conversa completa!
CBN Investimentos - 31-03-23

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