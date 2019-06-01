Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN INVESTIMENTOS

Queda no PIB e o sinal amarelo na recuperação econômica

Publicado em 31 de Maio de 2019 às 21:20

Publicado em 

31 mai 2019 às 21:20
PIB, Economia, Gráfico Crédito: Pixabay
A agenda econômica foi marcada nos últimos dias pelo Produto Interno Bruto (PIB), soma de todos os bens e serviços produzidos, que totalizou R$ 1,714 trilhão. É a primeira retração desde 2016, fechando o primeiro trimestre de 2019 com resultado negativo de 0,2%, em comparação com o último trimestre do ano passado.
 
Mesmo esperada por grande partes dos analistas de mercado, a queda foi ainda maior do que a expectativa e posicionou o Brasil na terceira colocação do ranking de pior crescimento trimestral do mundo. Nesta sexta-feira, José Marcio de Barros analisa o resultado do país, explica o motivo da retração do PIB, e os impactos no mercado financeiro. Acompanhe!
CBN Investimentos - 31-05-19.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados