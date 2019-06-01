Queda no PIB e o sinal amarelo na recuperação econômica

A agenda econômica foi marcada nos últimos dias pelo Produto Interno Bruto (PIB), soma de todos os bens e serviços produzidos, que totalizou R$ 1,714 trilhão. É a primeira retração desde 2016, fechando o primeiro trimestre de 2019 com resultado negativo de 0,2%, em comparação com o último trimestre do ano passado.

Mesmo esperada por grande partes dos analistas de mercado, a queda foi ainda maior do que a expectativa e posicionou o Brasil na terceira colocação do ranking de pior crescimento trimestral do mundo. Nesta sexta-feira, José Marcio de Barros analisa o resultado do país, explica o motivo da retração do PIB, e os impactos no mercado financeiro. Acompanhe!