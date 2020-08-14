Quatro meses de queda do setor de serviços e o impacto no PIB

Setor de serviços é o termômetro para o desempenho do PIB Crédito: Reprodução

O principal setor e termômetro de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, é o terceiro setor - de serviços. Segundo dados do IBGE, em virtude da pandemia do novo coronavírus, após pequena alta de 0,6% em janeiro, o setor de serviços apresentou quatro meses de forte queda - caiu 1% em fevereiro, 7,1% em março, 11,9% em abril e 0,5% em maio. Esse é o assunto de José Márcio de Barros, nesta edição do CBN Investimentos. Ouça a análise do comentarista!

Your browser does not support the audio element. CBN Investimentos - 14-08-20

,

Os negócios mais afetados foram as atividades do turismo, os restaurantes, os salões de beleza e as academias, que ficaram fechados por cerca de quatro meses, comprometendo todo o desempenho da economia brasileira. "O maior impacto foi no transporte aéreo. Para zerar as perdas, a atividade teria que ter subido 175% em junho", comenta o economista e comentarista da CBN Vitória.

Após a série de quedas, o setor de serviços registrou alta surpreendente em junho - 5%. Segundo José Márcio, mesmo com este dado tão positivo em junho, o setor ainda apresenta uma queda acumulada de 14,5% desde o inicio da pandemia, em março. "Para zerar as perdas, o setor teria que ter crescido 105% em junho", aponta o comentarista.