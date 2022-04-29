Qual foi a melhor aplicação nestes primeiros quatro meses do ano?

Nesta edição do "CBN Investimentos", José Márcio de Barros aborda quais foram as melhores - e piores - aplicações entre janeiro e abril deste ano. "O pior investimento em abril foi quem aplicou na Bolsa. Já a Selic variou 0,83% e no ano acumula um ganho de 3,29%. As cadernetas de poupança renderam 0,6% e acumulam ganho de 2,23% ao ano", explica. Além disso, ele explica, "o dólar subiu bem este mês de abril e apresentou uma alta de 5,77%, porém, no ano de 2022 desvalorizou-se 10,21% frente ao real. O ouro teve uma alta de 2,05% em abril, porem assim como dólar apresentou uma variação negativa de 9,7%", explica. Ouça a conversa completa!