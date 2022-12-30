Quais foram os melhores investimentos em 2022? Renda fixa foi destaque!

Nesta edição do CBN Investimentos, o comentarista José Márcio de Barros fala sobre quais foram os melhores investimentos em 2022 e o que esperar de 2023 no mercado financeiro. "A melhor aplicação ou investimento em 2022 foi em renda fixa. A Selic [taxa básica de juros da economia] variou 12,39% e ficou muito acima da inflação do período, que deve encerrar o ano em 5,64%. O dólar fechou o ano com uma queda de 5,32%. O Índice da Bolsa de São Paulo termina o ano em 109 mil pontos com uma alta modesta de 4,69%, não oferecendo ganho real (acima da inflação). Ouça a conversa completa!

