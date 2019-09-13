Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN INVESTIMENTOS

Próxima reunião para definir taxa Selic no radar do mercado

José Márcio de Barros explica que a taxa é a referência para toda a economia brasileira

Publicado em 13 de Setembro de 2019 às 19:06

Publicado em 

13 set 2019 às 19:06
Fachada do Banco Central do Brasil Crédito: Divulgação
Nesta edição do CBN Investimentos o comentarista José Márcio de Barros traz as últimas movimentações que envolvem o mercado financeiro e também as expectativas que envolvem a divulgação, na semana que vem, sobre a taxa de juros.
"Na semana que vem, o Copom se reúne e, no dia 18, será anunciada a taxa de juros que irá balizar as outras taxas na economia. A expectativa do mercado é que a Taxa Selic caia para 5,5% e algumas instituições já começam a projetar 4,5% ao ano", diz.
Ouça e entenda:
CBN Investimentos - 13-09-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Confira 4 mitos sobre a cerveja artesanal
Festival de cerveja terá comidas juninas e muito forró em Vila Velha
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 02/06/2026
Operação cumpre mandados contra grupo investigado por pistolagem
Operação prende PMs e outros suspeitos investigados por homicídios e pistolagem no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados