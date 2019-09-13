Próxima reunião para definir taxa Selic no radar do mercado

Nesta edição do CBN Investimentos o comentarista José Márcio de Barros traz as últimas movimentações que envolvem o mercado financeiro e também as expectativas que envolvem a divulgação, na semana que vem, sobre a taxa de juros.

"Na semana que vem, o Copom se reúne e, no dia 18, será anunciada a taxa de juros que irá balizar as outras taxas na economia. A expectativa do mercado é que a Taxa Selic caia para 5,5% e algumas instituições já começam a projetar 4,5% ao ano", diz.