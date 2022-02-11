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Primeiro investimento de pessoas físicas na B3 ficou na casa dos R$ 44 em dezembro

Ouça a análise do economista José Márcio de Barros

Publicado em 11 de Fevereiro de 2022 às 17:17

Publicado em 

11 fev 2022 às 17:17
Sede da B3, a Bolsa de Valores do Brasil, em São Paulo
Sede da B3, a Bolsa de Valores do Brasil, em São Paulo Crédito: Facebook B3/Reprodução
A B3, bolsa de valores brasileira, atingiu a marca 4,2 milhões de pessoas físicas no mês de janeiro. São 1,2 milhão de mulheres e 3,8 milhões de homens investindo em renda variável através de 5 milhões de contas abertas em corretoras (uma mesma pessoa pode ter conta em mais de uma corretora). As pessoas físicas, agora, representam um montante de R$ 501 bilhões no mercado do Brasil - 17% do total de recursos investidos em 'equities' na B3.
A mediana do primeiro investimento é cada vez mais baixa. Em dezembro do ano passado, ficou na casa dos R$ 44, o menor valor observado desde 2014. O apetite dos pequenos investidores não fica somente no mercado de ações. Houve aumento expressivo de pessoas físicas investindo em Certificado de Depósito de Ações (BDRs) e Fundos de Índices (ETFs). Assunto para José Márcio de Barros, nesta edição do CBN Investimentos. Ouça:
CBN Investimentos - 11/02/2022

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