Primeiro investimento de pessoas físicas na B3 ficou na casa dos R$ 44 em dezembro

A B3, bolsa de valores brasileira, atingiu a marca 4,2 milhões de pessoas físicas no mês de janeiro. São 1,2 milhão de mulheres e 3,8 milhões de homens investindo em renda variável através de 5 milhões de contas abertas em corretoras (uma mesma pessoa pode ter conta em mais de uma corretora). As pessoas físicas, agora, representam um montante de R$ 501 bilhões no mercado do Brasil - 17% do total de recursos investidos em 'equities' na B3.