Prévia do PIB: IBC-Br recua 0,4% em julho, primeira queda em quatro meses

Nesta edição do CBN Investimentos, o comentarista José Márcio de Barros traz como destaque a notícia que o Índice de Atividade Econômica (IBC-BR) do Banco Central, considerado a "prévia" do Produto Interno Bruto (PIB), registrou retração de 0,4% em julho na comparação com o mês anterior, informou a instituição nesta sexta-feira (13). O resultado foi calculado após ajuste sazonal – um tipo de "compensação" para comparar períodos diferentes. Essa foi a primeira queda do indicador desde março deste ano (-0,2%) e, também, a maior retração da atividade econômica mensal desde maio de 2023 (-1,8%). Ouça a conversa completa!