Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN Investimentos

Prévia do PIB em alta mas setores da indústria tem baixa demanda

Entenda os efeitos dos últimos números da economia na análise de José Márcio de Barros

Publicado em 17 de Janeiro de 2020 às 19:23

Publicado em 

17 jan 2020 às 19:23
Indústria teve recuo na produtividade de alguns setores Crédito: Carlos Alberto da Silva
O Banco Central divulgou o IBC-BR de novembro - prévia do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil. O resultado surpreendeu o mercado, já que apresentou crescimento, ao contrário da expectativa de queda ou leve alta. Foi o quarto mês seguido de alta do indicador. No acumulado do ano, o IBC-BR acumulou uma alta de 0,95%. Em novembro, a expansão foi de 0,18%, em comparação com o mês anterior. Com isso, está praticamente confirmada a expectativa de um crescimento de 1% a 1,1% do PIB de 2019. Quem repercute o resultado é José Márcio de Barros, neste CBN Investimentos.
"Alguns indicadores são determinantes quando se quer apurar se está havendo crescimento, ou não. São dados interessantes. Por exemplo: a produção de carros, que caiu de maneira expressiva - 10%. Esta queda é explicada pela falta de demanda vinda da Argentina. Uma outra medida que da o reflexo da queda nos negócios é o fluxo pedagiado de veículos que caiu 2% e, por ultimo, e também importante, foi a queda de 3% na produção de papel ondulado", diz.
"Sob a ótica da demanda em 2019 o consumo das famílias teve uma alta de 2% e espera-se um crescimento de 2,6% . Os investimentos cresceram 3,3% em 2019 e em 2020 espera-se um crescimento de 4,1%. Tanto o Governo quanto a iniciativa privada apresentaram um baixo crescimento em 2019", pontuou.
Alguns outros indicadores que mostra a pujança da economia são: na area do comércio, o numero de consultas ao SPC, que em novembro, caiu 5,4%.
Ouça o quadro completo:
CBN Investimentos - 17-01-20.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados