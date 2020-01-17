Prévia do PIB em alta mas setores da indústria tem baixa demanda

Indústria teve recuo na produtividade de alguns setores Crédito: Carlos Alberto da Silva

O Banco Central divulgou o IBC-BR de novembro - prévia do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil. O resultado surpreendeu o mercado, já que apresentou crescimento, ao contrário da expectativa de queda ou leve alta. Foi o quarto mês seguido de alta do indicador. No acumulado do ano, o IBC-BR acumulou uma alta de 0,95%. Em novembro, a expansão foi de 0,18%, em comparação com o mês anterior. Com isso, está praticamente confirmada a expectativa de um crescimento de 1% a 1,1% do PIB de 2019. Quem repercute o resultado é José Márcio de Barros, neste CBN Investimentos.

"Alguns indicadores são determinantes quando se quer apurar se está havendo crescimento, ou não. São dados interessantes. Por exemplo: a produção de carros, que caiu de maneira expressiva - 10%. Esta queda é explicada pela falta de demanda vinda da Argentina. Uma outra medida que da o reflexo da queda nos negócios é o fluxo pedagiado de veículos que caiu 2% e, por ultimo, e também importante, foi a queda de 3% na produção de papel ondulado", diz.

"Sob a ótica da demanda em 2019 o consumo das famílias teve uma alta de 2% e espera-se um crescimento de 2,6% . Os investimentos cresceram 3,3% em 2019 e em 2020 espera-se um crescimento de 4,1%. Tanto o Governo quanto a iniciativa privada apresentaram um baixo crescimento em 2019", pontuou.

Alguns outros indicadores que mostra a pujança da economia são: na area do comércio, o numero de consultas ao SPC, que em novembro, caiu 5,4%.

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