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Prévia do PIB aponta melhora da economia brasileira; entenda os dados

Ouça a análise do economista José Márcio de Barros

Publicado em 16 de Outubro de 2020 às 18:09

Publicado em 

16 out 2020 às 18:09
IBC-Br cresce em agosto Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
O Banco Central divulgou nesta quinta-feira (15) o IBC-Br de agosto. O indicador é considerado uma prévia do PIB oficial brasileiro. Os agentes do mercado esperavam uma alta de 1,60% - foi registrada alta, porém menor do que a esperada: 1,06%, a quarta alta consecutiva. Esse é o assunto de José Márcio de Barros, nesta edição do CBN Investimentos. Mas no acumulado dos últimos 12 meses, o IBC-Br aponta queda de 3,09%. Já no acumulado dos meses de pandemia, a queda é de 5,44%. O comentarista explica os resultados e traz um panorama das previsões de consultorias e bancos para o PIB. Ouça!
CBN Investimentos - 16-10-20

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