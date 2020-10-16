Prévia do PIB aponta melhora da economia brasileira; entenda os dados

O Banco Central divulgou nesta quinta-feira (15) o IBC-Br de agosto. O indicador é considerado uma prévia do PIB oficial brasileiro. Os agentes do mercado esperavam uma alta de 1,60% - foi registrada alta, porém menor do que a esperada: 1,06%, a quarta alta consecutiva. Esse é o assunto de José Márcio de Barros, nesta edição do CBN Investimentos. Mas no acumulado dos últimos 12 meses, o IBC-Br aponta queda de 3,09%. Já no acumulado dos meses de pandemia, a queda é de 5,44%. O comentarista explica os resultados e traz um panorama das previsões de consultorias e bancos para o PIB. Ouça!