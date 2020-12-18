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Presente de Natal? Os motivos do Ibovespa manter altas seguidas

A análise é do comentarista José Márcio de Barros

Publicado em 18 de Dezembro de 2020 às 18:12

Publicado em 

18 dez 2020 às 18:12
Lucro Crédito: Reprodução/Google
Aproximando-se do final de 2020, o Ibovespa não para de subir e é destaque no mercado. Nesta edição do "CBN Investimentos", o comentarista José Márcio de Barros traz como destaque que, nesta quinta-feira (17), por exemplo, a Bolsa atingiu 119 mil pontos e subiu 0,46% com um volume de R$ 20 bi.
Acompanhe as explicações completas!
CBN Investimentos - 18-12-20
"Boa parte desta alta se deve a entrada de R$ 10 bi dos investidores estrangeiros até o dia 15 de dezembro. Do início de dezembro, até agora, os estrangeiros já aportaram R$ 43 bi na B3", explica. José Márcio também detalha que "há espaço para uma valorização ainda maior se o pacote de estímulo à economia dos Estados Unidos, que está sendo costurado dentro do Congresso americano, for aprovado antes do final de ano, o que representaria uma injeção de US$ 900 bi na economia", contextualiza. 

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