Preços dos alimentos devem cair nos próximos meses?

Cenoura é um dos alimentos que mais sofreu alta no preço nos últimos doze meses

Nesta edição do CBN Investimentos, o comentarista José Márcio de Barros traz como destaque o panorama da inflação dos alimentos. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta semana que a inflação de alimentos, a qual gerou preocupação de consumidores e do governo, deve retroceder nos próximos meses.