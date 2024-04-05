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Preços dos alimentos devem cair nos próximos meses?

Ouça os comentários de José Márcio de Barros

Publicado em 05 de Abril de 2024 às 16:53

Publicado em 

05 abr 2024 às 16:53
Cenoura é um dos alimentos que mais sofreu alta no preço nos últimos doze meses
Cenoura é um dos alimentos que mais sofreu alta no preço nos últimos doze meses Crédito: Pexels
Nesta edição do CBN Investimentos, o comentarista José Márcio de Barros traz como destaque o panorama da inflação dos alimentos. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta semana que a inflação de alimentos, a qual gerou preocupação de consumidores e do governo, deve retroceder nos próximos meses.
De acordo com dados do IBGE, a inflação de alimentação e bebidas, em 12 meses até fevereiro deste ano, somou 2,62% – abaixo do índice geral, de 4,50%. Entretanto, alguns alimentos registraram alta maior neste período. São eles: arroz (+30,72%), feijão preto (+20,11%), batata inglesa (+42,69%), cenoura (+56,6%), banana maçã (+14,37%), cereais, leguminosas e oleaginosas (+21,91%).
CBN Investimentos -05-04-24

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