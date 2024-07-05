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Poupança tem maior volume de entrada líquida no ano; entenda

Ouça a conversa completa com José Márcio de Barros

Publicado em 05 de Julho de 2024 às 17:34

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05 jul 2024 às 17:34
Investimento, rendimento, lucro, dinheiro, poupança
De acordo com a instituição, no mês passado: os depósitos somaram R$ 348 bilhões e as retiradas totalizaram R$ 335,6 bilhões Crédito: Pixabay
Nesta edição do CBN Investimentos, o comentarista José Márcio de Barros traz como destaque a informação que as entradas de recursos nas cadernetas de poupança superaram as retiradas em R$ 12,75 bilhões em junho deste ano, informou nesta sexta-feira (5) o Banco Central. De acordo com a instituição, no mês passado: os depósitos somaram R$ 348 bilhões e as retiradas totalizaram R$ 335,6 bilhões. Esse foi o maior ingresso de recursos, para um mês fechado, desde dezembro do ano passado – quando houve o aporte de R$ 13,77 bilhões na modalidade. As informações são do G1. Ouça a conversa completa!
CBN Investimentos - 05-07-24

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