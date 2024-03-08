Poupança registra saques de R$ 3,8 bilhões em fevereiro

Com a alta da Selic, saiba para onde devem caminhar seus investimentos Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Nesta edição do CBN Investimentos, o comentarista José Márcio de Barros traz como destaque a notícia que os brasileiros que depositaram R$ 322 bi em janeiro de 2023 depositaram menos em fevereiro, R$ 312 bi – porém, outros brasileiros precisaram de dinheiro e sacaram R$ 315 bi, o que deixou um saldo negativo de R$ 3,8 bi em fevereiro. Em 2024 os brasileiros já sacaram R$ 24 bi da poupança.

"Este saque de quase R$ 4 bi em fevereiro não foi o pior da série. Fevereiro do ano passado foi o pior da série histórica com um saque de R$ 11 bi. O saldo hoje dos depósitos totais da poupança está em R$ 969 bilhões, mas já chegou a R$ 1 tri e 30 bilhões em dezembro de 2021. Em 2023 o único mês de captação expressiva foi em dezembro quando os brasileiros depositaram R$ 13,7 bi, fora isso um pequeno ingresso em junho.

Quando analisamos a série histórica, vemos que nos últimos três anos os brasileiros sempre sacaram mais do que depositaram. Houve saque líquido de R$ 87 bi em 2023, de R$ 100 bi em 2022 e saque de R$ 35 bi em 2021. Em 2020 houve um crescimento líquido expressivo nos depósitos por conta dos diversos incentivos dados pelo governo para estimular a economia na época da Pandemia, assim o ano de 2020 terminou com um saldo positivo de R$ 120 bilhões.

Em termos de rentabilidade embora a gente saiba que não é a melhor aplicação, não é o melhor investimento, a poupança mostrou um ganho de 8,2%", explica. Ouça a conversa completa!