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CBN INVESTIMENTOS

Porque os números apontam para "o melhor Natal dos últimos anos"

Números apontam para crescimento econômico. Ouça e entenda

Publicado em 22 de Novembro de 2019 às 20:28

Publicado em 

22 nov 2019 às 20:28
Lojas já estão comercializando produtos para o natal Crédito: Fernando Madeira
Neste "CBN Investimentos", o comentarista José Márcio de Barros fala sobre a maior época de compras do ano e os reflexos disso na economia. O Natal deste ano pode atingir a marca de ser o "melhor dos últimos anos", pelo menos na avaliação do Secretario de Política Econômica do Ministerio da Economia, Adolfo Sachsida.
"Ele diz que as condições atuais com a aprovação da Reforma da Previdência e o caminho que se criou para as outras Reformas, aliada a queda na taxa de juros SELIC, pavimentou um ambiente empresarial propicio aos novos investimentos", diz.
Segundo José Márcio, a avaliação do secretário é de que também que os cortes nas taxas será sentido a partir de marco de 2020 com ganhos de produtividade maiores e ajustes fiscais que serão feitos na esfera governamental. "Será, segundo ele, um crescimento de longo prazo, sem aquele "efeito serrote", que era caia num mês e crescia no outro. Segundo o Secretario, ao invés de 2,32% os técnicos do Governo já esperam algo entre 2,5 a 3% de crescimento para 2020".
Ouça e entenda mais:
CBN INVESTIMENTOS JOSÉ MÁRCIO DE BARROS - COTIDIANO - 22-11-19

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