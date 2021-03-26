Por que os gastos de estrangeiros no Brasil podem se tornar inéditos

Os brasileiros gastaram 240 milhões de dólares no exterior em fevereiro de 2021. O número representa uma queda de 73%, em relação ao mesmo período do ano passado. Os gastos de estrangeiros no Brasil também diminuíram - cerca de 55%. Os dados são do Banco Central. Na análise de José Márcio de Barros, nesta edição do CBN Investimentos, é preciso fazer um balanço entre esses dois grupos. Segundo o economista, o déficit entre gastos brasileiros em outros países e gastos de estrangeiros no País diminuiu, e se o índice continuar nesse ritmo, os estrangeiros gastarão mais no Brasil do que os brasileiros no exterior, o que era uma realidade impensável. Ouça a análise completa: