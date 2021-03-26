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ECONOMIA

Por que os gastos de estrangeiros no Brasil podem se tornar inéditos

O economista José Márcio de Barros analisa os indicadores

Publicado em 26 de Março de 2021 às 16:48

Publicado em 

26 mar 2021 às 16:48
Brasileiros gastaram 240 milhões de dólares no exterior em fevereiro Crédito: Reprodução
Os brasileiros gastaram 240 milhões de dólares no exterior em fevereiro de 2021. O número representa uma queda de 73%, em relação ao mesmo período do ano passado. Os gastos de estrangeiros no Brasil também diminuíram - cerca de 55%. Os dados são do Banco Central. Na análise de José Márcio de Barros, nesta edição do CBN Investimentos, é preciso fazer um balanço entre esses dois grupos. Segundo o economista, o déficit entre gastos brasileiros em outros países e gastos de estrangeiros no País diminuiu, e se o índice continuar nesse ritmo, os estrangeiros gastarão mais no Brasil do que os brasileiros no exterior, o que era uma realidade impensável. Ouça a análise completa:

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