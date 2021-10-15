Por que os brasileiros estão deixando de colocar dinheiro na poupança?

O mês de setembro registrou o maior saque da caderneta de poupança na história. O motivo? A inflação. A rentabilidade da poupança descontada a inflação medida pelo IPCA em 12 meses para o mês é de -7,46%. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo em setembro teve alta de 1,16%. Considerando o acumulado dos últimos 12 meses, o valor chegou a 10,25%, enquanto de janeiro a setembro de 2021, o acumulado foi de de 6,90%. Os dados foram levantados pela "Economatica". Assunto para José Márcio de Barros, nesta edição do CBN Investimentos. Ouça a análise: