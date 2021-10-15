Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN Investimentos

Por que os brasileiros estão deixando de colocar dinheiro na poupança?

A análise é do economista José Márcio de Barros

Publicado em 15 de Outubro de 2021 às 17:02

Publicado em 

15 out 2021 às 17:02
Poupança, cofrinho, cofre, moeda, dinheiro, investimentos
Brasileiros estão deixando a poupança de lado na hora de investir Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
O mês de setembro registrou o maior saque da caderneta de poupança na história. O motivo? A inflação. A rentabilidade da poupança descontada a inflação medida pelo IPCA em 12 meses para o mês é de -7,46%. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo em setembro teve alta de 1,16%. Considerando o acumulado dos últimos 12 meses, o valor chegou a 10,25%, enquanto de janeiro a setembro de 2021, o acumulado foi de de 6,90%. Os dados foram levantados pela "Economatica". Assunto para José Márcio de Barros, nesta edição do CBN Investimentos. Ouça a análise:
CBN Investimentos - 15/10/2021

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maraísa interrompe show no ES para dar bronca em fã e vídeo viraliza: "se retire"
Maraísa interrompe show no ES para dar bronca em fã e vídeo viraliza: "Se retire"
Caminhão tombou após o acidente e rodovia ficou bloqueada
Caminhão invade contramão e provoca morte de 16 pessoas da mesma família na BA
Trilheiro é resgatado por bombeiros após desaparecer na região do Morro Pelado, em Joinville (SC)
Trilheiro é resgatado com vida após ficar 5 dias sem comer em SC, dizem bombeiros

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados