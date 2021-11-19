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CBN Investimentos

Por que o touro é considerado um símbolo do mercado financeiro

Ouça o economista José Márcio de Barros e o convidado Pablo Spyer, o 'Tourinho'

Publicado em 19 de Novembro de 2021 às 18:09

Publicado em 

19 nov 2021 às 18:09
Touro da B3, em São Paulo
Touro da B3, em São Paulo Crédito: B3/Divulgação
A B3 inaugurou, no centro histórico de São Paulo, uma escultura chamada Touro de Ouro, inspirada no Touro de Wall Street, que fica no centro financeiro de Nova York. Mas o que esse animal tem a ver com o mercado financeiro? José Márcio de Barros comenta o assunto nesta edição do CBN Investimentos, que recebe o também economista Pablo Spyer, o 'Tourinho'. No mercado financeiro, o touro representa "otimismo e a força dos investidores". A origem dessa metáfora está numa expressão usada no mercado financeiro para se referir ao movimento de alta nos papéis, quando os preços estão subindo: "bull market” (mercado do touro, em tradução livre). Ouça:
CBN Investimentos - 19/11/2021

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