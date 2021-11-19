Por que o touro é considerado um símbolo do mercado financeiro

A B3 inaugurou, no centro histórico de São Paulo, uma escultura chamada Touro de Ouro, inspirada no Touro de Wall Street, que fica no centro financeiro de Nova York. Mas o que esse animal tem a ver com o mercado financeiro? José Márcio de Barros comenta o assunto nesta edição do CBN Investimentos, que recebe o também economista Pablo Spyer, o 'Tourinho'. No mercado financeiro, o touro representa "otimismo e a força dos investidores". A origem dessa metáfora está numa expressão usada no mercado financeiro para se referir ao movimento de alta nos papéis, quando os preços estão subindo: "bull market” (mercado do touro, em tradução livre). Ouça: