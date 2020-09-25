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CBN INVESTIMENTOS

Por que o mercado de capitais é um termômetro da economia do país

Ouça a análise do comentarista José Márcio de Barros

Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 18:11

Publicado em 

25 set 2020 às 18:11
Bolsa de Valores Crédito: Thanassis Stavrakis/AE
O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo (B3), que abriu o pregão da última segunda-feira (21) a pouco mais de 98 mil pontos, fechou com 96.999 pontos nesta sexta-feira (25) e acumulado semanal negativo. Já é a quarta semana de decréscimo do Ibovespa. Mas quais são os motivos para a flutuação da bolsa e o mal desempenho do índice? Quem responde é José Márcio de Barros, nesta edição do CBN Investimentos. O comentarista explica que há um cenário de incertezas - tanto nacionalmente quanto internacionalmente. Ouça a análise!
CBN Investimento - 25-09-20
No exterior, José Marcio aponta dois cenários aguardados pelo mercado de capitais: um possível novo "lockdown" em alguns países da Europa, e, nos EUA, um pacote de U$ 2,4 trilhões que está sendo preparado pelos Democratas para ser votado na próxima semana. Já no âmbito interno, diz o comentarista, o principal ponto de desconfiança e incerteza é o acordo que está  sendo proposto entre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o ministro da Economia Paulo Guedes.
Maia é um crítico da recriação da CPMF, porém veio do Palácio do Planalto um pedido de que ele deixe a matéria ser votada pelos deputados. Como contrapartida, o governo apoiaria o projeto que tem a preferência do presidente da Câmara em relação à reforma Tributária - a PEC 45, que unifica o IPI, PIS, ICMS e ISS em um único imposto chamado IBS (Imposto de Bens e Serviços).
 
 

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