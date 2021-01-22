Por quê a economia está de olho nos rumos da pandemia e política

Nesta edição do CBN Investimentos, José Márcio de Barros fala sobre um "overview" da situação política e econômica do Brasil e do mundo. Em sua análise, enquanto o mundo surfa uma onda positiva, o índice Ibovespa segue o caminho da queda. Isso porque o que está acontecendo lá fora, como a posse de um novo presidente americano, não consegue segurar o que acontece aqui dentro do País, como o desequilíbrio das contas públicas, eleição no Congresso Nacional e agravamento da segunda onda da covid-19. Além disso, a comentarista também destaca: uma reunião do Comitê de Política Monetária, que era para ser inexpressiva, causou rebuliço econômico. Ouça: