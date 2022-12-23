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Pix supera mais de 100 milhões de transações em um único dia

Ouça a análise do comentarista José Márcio de Barros

Publicado em 23 de Dezembro de 2022 às 18:18

Publicado em 

23 dez 2022 às 18:18
Pix é o pagamento instantâneo brasileiro criado pelo Banco Central (BC) em que os recursos são transferidos entre contas em poucos segundos
Pix é o pagamento instantâneo brasileiro criado pelo Banco Central (BC) em que os recursos são transferidos entre contas em poucos segundos Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
O Pix superou na terça-feira (20) a marca de 100 milhões de transações realizadas em um único dia, alcançando 104,1 milhões de operações. A informação foi divulgada nesta quarta-feira pelo Banco Central (BC). O recorde anterior tinha sido alcançado em 30 de novembro, quando foram registradas 99,4 milhões de transações. “O alcance da nova marca coincidiu com o último dia para o pagamento da segunda parcela do 13° salário”, disse o BC na nota divulgada nesta quarta-feira (21). “Os sistemas do Banco Central funcionaram com estabilidade ao longo de todo o dia, atendendo plenamente à alta demanda.” Tema para José Márcio de Barros, nesta edição do CBN Investimentos. Ouça a conversa completa!
CBN Investimentos - 23-12-22

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