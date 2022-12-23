Pix supera mais de 100 milhões de transações em um único dia

O Pix superou na terça-feira (20) a marca de 100 milhões de transações realizadas em um único dia, alcançando 104,1 milhões de operações. A informação foi divulgada nesta quarta-feira pelo Banco Central (BC). O recorde anterior tinha sido alcançado em 30 de novembro, quando foram registradas 99,4 milhões de transações. “O alcance da nova marca coincidiu com o último dia para o pagamento da segunda parcela do 13° salário”, disse o BC na nota divulgada nesta quarta-feira (21). “Os sistemas do Banco Central funcionaram com estabilidade ao longo de todo o dia, atendendo plenamente à alta demanda.” Tema para José Márcio de Barros, nesta edição do CBN Investimentos. Ouça a conversa completa!