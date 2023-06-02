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PIB do Brasil cresce 1,9% no 1° trimestre; entenda os números

Ouça a análise do comentarista José Márcio de Barros

Publicado em 02 de Junho de 2023 às 17:59

Publicado em 

02 jun 2023 às 17:59
Renda fixa
Renda fixa, investimentos, economia Crédito: Freepik
O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil cresceu 1,9% no 1º trimestre deste ano, na comparação com os três meses imediatamente anteriores, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na quinta-feira (1). Em valores correntes, o PIB totalizou R$ 2,6 trilhões no trimestre. O resultado foi impulsionado, principalmente, pela agropecuária, que teve uma alta de 21,6% no período, na maior alta para o setor desde o quarto trimestre de 1996. Este é o tema em destaque no CBN Investimentos, com o comentarista José Márcio de Barros. Ouça a conversa completa!
CBN Investimentos - 02-06-23

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