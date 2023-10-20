Petrobras anuncia redução de R$ 0,12 na gasolina e aumento de R$ 0,25 no diesel

A Petrobras anunciou na quinta-feira (19) que irá reduzir o preço médio da gasolina e aumentar o do diesel vendidos às distribuidoras. A mudança passa a valer no próximo sábado (21). A gasolina terá redução de R$ 0,12 por litro, comercializada pela petroleira a R$ 2,81 o litro. O diesel terá aumento de R$ 0,25 por litro, passando a cobrar R$ 4,05 o litro.