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Petrobras anuncia redução de R$ 0,12 na gasolina e aumento de R$ 0,25 no diesel

Ouça as análises do comentarista José Márcio de Barros

Publicado em 20 de Outubro de 2023 às 17:29

Publicado em 

20 out 2023 às 17:29
Enchendo o tanque do carro com combustível, gasolina
Enchendo o tanque do carro com combustível, gasolina Crédito: Pixabay
A Petrobras anunciou na quinta-feira (19) que irá reduzir o preço médio da gasolina e aumentar o do diesel vendidos às distribuidoras. A mudança passa a valer no próximo sábado (21). A gasolina terá redução de R$ 0,12 por litro, comercializada pela petroleira a R$ 2,81 o litro. O diesel terá aumento de R$ 0,25 por litro, passando a cobrar R$ 4,05 o litro.
Segundo a petroleira, seus preços de venda tanto da gasolina como do diesel acumulam queda neste ano. No caso da gasolina, a redução é de R$ 0,27 por litro e, do diesel, de R$ 0,44 por litro. Nesta edição do CBN Investimentos, o comentarista José Márcio de Barros fala sobre o tema. Ouça a conversa completa!
CBN Investimentos - 20-10-23

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