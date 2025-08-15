Perfil do investidor: número de investidores pessoa física na renda fixa cresce 20%

Nesta edição do CBN Investimentos, o comentarista José Márcio de Barros traz como destaque a informação que o número de investidores pessoa física em renda fixa cresceu 20% no segundo trimestre de 2025, ante o mesmo período do ano anterior. Atualmente, são mais de 100,2 milhões de CPFs registrados nesta categoria, com um valor em custódia que chega a R$ 2,8 trilhões – 23% maior do que no segundo trimestre do ano passado. Os dados são do boletim trimestral de Pessoa Física da B3. Ouça a conversa completa!