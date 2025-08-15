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Perfil do investidor: número de investidores pessoa física na renda fixa cresce 20%

Ouça os comentários de José Márcio de Barros

Publicado em 15 de Agosto de 2025 às 17:18

Publicado em 

15 ago 2025 às 17:18
Renda fixa é o melhor investimento a ser feito em 2025, segundo especialistas
Person analyzing financial chart. Hand holding magnifying glass against charts with coins. Finance, banking, business concept for banner, website design or landing web page Crédito: Freepik
Nesta edição do CBN Investimentos, o comentarista José Márcio de Barros traz como destaque a informação que o número de investidores pessoa física em renda fixa cresceu 20% no segundo trimestre de 2025, ante o mesmo período do ano anterior. Atualmente, são mais de 100,2 milhões de CPFs registrados nesta categoria, com um valor em custódia que chega a R$ 2,8 trilhões – 23% maior do que no segundo trimestre do ano passado. Os dados são do boletim trimestral de Pessoa Física da B3. Ouça a conversa completa!
CBN Investimentos - 15-08-25

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