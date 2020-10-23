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Para pagar benefícios, governo vai precisar contornar problema fiscal

José Márcio de Barros analisa os desafios financeiros do governo federal

Publicado em 23 de Outubro de 2020 às 17:07

Publicado em 

23 out 2020 às 17:07
Governo se depara com problema fiscal bilionário Crédito: Divulgação
Membro do alto escalão do Ministério da Economia, o secretário especial da Fazenda, Waldery Rodrigues, afirmou que há a possibilidade do governo federal recorrer ao BNDES e ao Banco Central para reforçar os cofres públicos e, assim, garantir o pagamento de benefícios assistenciais. Os dois órgãos já repassaram centenas de bilhões de reais para o Tesouro neste ano. Porém, para garantir o pagamento de benefícios, o governo vai precisar contornar um problema fiscal bilionário: um vencimento de títulos públicos superior a R$ 600 bilhões que precisam ser pagos nos primeiros quatro meses de 2021.
O assunto é analisado por José Márcio de Barros, nesta edição do CBN Investimentos, que traz a informação: "o Governo ja começou a formar um colchão para conseguir liquidar esses compromissos". Ouça!
CBN Investimentos - 23-10-20

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