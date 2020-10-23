Para pagar benefícios, governo vai precisar contornar problema fiscal

Membro do alto escalão do Ministério da Economia, o secretário especial da Fazenda, Waldery Rodrigues, afirmou que há a possibilidade do governo federal recorrer ao BNDES e ao Banco Central para reforçar os cofres públicos e, assim, garantir o pagamento de benefícios assistenciais. Os dois órgãos já repassaram centenas de bilhões de reais para o Tesouro neste ano. Porém, para garantir o pagamento de benefícios, o governo vai precisar contornar um problema fiscal bilionário: um vencimento de títulos públicos superior a R$ 600 bilhões que precisam ser pagos nos primeiros quatro meses de 2021.