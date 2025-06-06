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Para onde irá a taxa Selic na próxima reunião do Copom?

Ouça os comentários de José Márcio de Barros

Publicado em 06 de Junho de 2025 às 16:47

Publicado em 

06 jun 2025 às 16:47
Taxa Selic
Taxa Selic, juros Crédito: Shutterstock
O futuro da economia do Brasil e os seus efeitos no dia a dia. A próxima reunião do Comitê de Política Monetária está marcada para os dias 17 e 18 de junho. Nesta edição do CBN Investimentos, o comentarista José Márcio de Barros traz como destaque a análise que até a semana passada o mercado apostava em uma parada na taxa no nível em que está - ou seja em 14,75%. "Porém, agora, o mercado está em sua maioria apostando em uma alta de 0,25% na reunião que acontecerá daqui há 10 dias ou mais especificamente ao fechamento do mercado financeiro do dia 18 de junho, véspera do feriado de Quinta-Feira Santa", explica. Ouça a conversa completa!
CBN Investimentos - 06-06-25

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