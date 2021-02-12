Pagamentos através de cartões aumentam 8,2%; saiba os motivos

Nesta edição do CBN Investimentos, José Márcio de Barros conversou com Ricardo Vieira, vice-presidente executivo da Associação Brasileira das Empresas de Cartão de Credito e Serviços (Abecs). Segundo um balanço, divulgado pela associação, os pagamentos feitos pelos brasileiros com cartões de crédito, débito e pré-pagos chegaram aos R$ 2 trilhões em 2020, o que corresponde a um crescimento de 8,2% na comparação com o ano anterior. Quer saber os motivos? Ouça a conversa: