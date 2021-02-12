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Pagamentos através de cartões aumentam 8,2%; saiba os motivos

O economista José Márcio de Barros conversou com o vice-presidente da Abecs, Ricardo Vieira

Publicado em 12 de Fevereiro de 2021 às 19:07

Publicado em 

12 fev 2021 às 19:07
Cartão de crédito Crédito: Pixabay
Nesta edição do CBN Investimentos, José Márcio de Barros conversou com Ricardo Vieira, vice-presidente executivo da Associação Brasileira das Empresas de Cartão de Credito e Serviços (Abecs). Segundo um balanço, divulgado pela associação, os pagamentos feitos pelos brasileiros com cartões de crédito, débito e pré-pagos chegaram aos R$ 2 trilhões em 2020, o que corresponde a um crescimento de 8,2% na comparação com o ano anterior. Quer saber os motivos? Ouça a conversa:
CBN Investimentos - 12-02-21

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