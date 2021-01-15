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Pacote trilionário nos EUA estimula bolsa brasileira; ouça análise

Ouça a análise do economista José Márcio de Barros

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 17:11

Publicado em 

15 jan 2021 às 17:11
Joe Biden, presidente eleito dos EUA, anunciou pacote trilionário Crédito: Adam Schultz/Biden for President
O anúncio de um pacote de R$ 2 trilhões proposto pelo presidente eleito Joe Biden (EUA) robusteceu as operações das bolsas ao redor do mundo, inclusive no Brasil. Ontem (14), o índice Bovespa avançou 1,27%, chegando a marca de 123.480 pontos e movimentação superior a R$ 30 bilhões. Assunto para análise de José Márcio de Barros, nesta edição do CBN Investimentos.
CBN Investimento - 15-01-21.mp3
A expectativa com o pacote trilionário e as notícias de campanhas de vacinação contra covid-19 reforçaram apostas de recuperação da economia global, inflando os ativos financeiros, aponta o comentarista. Ouça!

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