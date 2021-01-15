Pacote trilionário nos EUA estimula bolsa brasileira; ouça análise

O anúncio de um pacote de R$ 2 trilhões proposto pelo presidente eleito Joe Biden (EUA) robusteceu as operações das bolsas ao redor do mundo, inclusive no Brasil. Ontem (14), o índice Bovespa avançou 1,27%, chegando a marca de 123.480 pontos e movimentação superior a R$ 30 bilhões. Assunto para análise de José Márcio de Barros, nesta edição do CBN Investimentos.