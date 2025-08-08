Os produtos que podem ficar mais caros para os americanos com tarifa de Trump

Nesta edição de CBN Investimentos, o comentarista José Márcio de Barros traz como destaque a informação que o presidente americano, Donald Trump, assinou na quarta-feira (30/7) a ordem executiva que institui tarifa de 50% sobre produtos brasileiros que entrarem nos Estados Unidos a partir do dia 6 de agosto. Após dias de tensão à espera da definição do chamado tarifaço, a medida veio acompanhada de uma lista de isenções com quase 700 itens, o que trouxe alívio para setores como o de suco de laranja e o de fabricação de aeronaves. Considerando o que o Brasil embarcou para os EUA em 2024, esses produtos somam cerca de 43,4% das exportações para o mercado americano. As informações são do "G1". Ouça a conversa completa!