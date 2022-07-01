Os melhores investimentos nos seis primeiros meses de 2022

Metade do ano se passou e é hora do balanço do semestre no mercado de investimentos! Nesta edição do CBN Investimentos, José Márcio de Barros traz como destaque que com a inflação atingindo 5,6% no semestre, poucos ativos superaram ou tiveram ganho real (ganho real é o que o ativo rende acima da inflação). "Os títulos públicos com prazo de cinco anos conseguiram um ganho real de 1%. Fora isso, não há o que se comemorar com nenhuma outra aplicação. Quem investiu no mercado de ações atrelado ao índice do Ibovespa perdeu em junho 11,5%", analisa. Ouça a conversa completa!