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Os melhores investimentos e onde aplicar em 2025!

Ouça os comentários de José Márcio de Barros

Publicado em 27 de Dezembro de 2024 às 17:20

Publicado em 

27 dez 2024 às 17:20
Dinheiro, investimentos, Bolsa de Valores
Dinheiro, investimentos, Bolsa de Valores Crédito: Freepik
Nesta edição do CBN Investimentos, o comentarista José Márcio de Barros traz como destaque aqueles que foram os melhores investimentos ao longo de 2024 e onde aplicar em 2025. "Com as incertezas sobre a situação fiscal do país e as novas altas da Selic previstas para as duas próximas reuniões do COPOM da ordem de 1% cada , elevando a taxa de juros para 14,25%, os investimentos mais conservadores deverão pagar os aplicadores ótimos rendimentos em 2025. Nós estamos falando de um rendimento bruto mensal de 1,1163% a.a", explica. Ouça a conversa completa!
CBN Investimentos - 27-12-24

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