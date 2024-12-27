Os melhores investimentos e onde aplicar em 2025!

Nesta edição do CBN Investimentos, o comentarista José Márcio de Barros traz como destaque aqueles que foram os melhores investimentos ao longo de 2024 e onde aplicar em 2025. "Com as incertezas sobre a situação fiscal do país e as novas altas da Selic previstas para as duas próximas reuniões do COPOM da ordem de 1% cada , elevando a taxa de juros para 14,25%, os investimentos mais conservadores deverão pagar os aplicadores ótimos rendimentos em 2025. Nós estamos falando de um rendimento bruto mensal de 1,1163% a.a", explica. Ouça a conversa completa!