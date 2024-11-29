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Os melhores investimentos e aplicações do mês de novembro!

Ouça os comentários de José Márcio de Barros

Publicado em 29 de Novembro de 2024 às 18:17

Publicado em 

29 nov 2024 às 18:17
Brasil economia, investimentos, situação fiscal, mercado financeiro
Brasil economia, investimentos, situação fiscal, mercado financeiro Crédito: Sean Gladwell
Nesta edição de "CBN Investimentos", o comentarista José Márcio de Barros analisa os melhores investimentos e aplicações durante o mês de novembro. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN Investimentos - 29-11-24

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