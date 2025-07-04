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CBN Investimentos

Os melhores e piores investimentos no primeiro semestre do ano!

Ouça os comentários de José Márcio de Barros

Publicado em 04 de Julho de 2025 às 17:53

Publicado em 

04 jul 2025 às 17:53
Previdência, aposentadoria, investimento
Previdência, aposentadoria, investimento Crédito: Reprodução
Nesta edição do "CBN Investimentos", o comentarista José Márcio de Barros traz como destaque um "raio-X" de quais foram as melhores ações a se investir no primeiro semestre do ano. Vamos ao cenário:
CBN Investimentos - 04-07-25

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