Os melhores e piores investimentos no primeiro semestre do ano!

Nesta edição do "CBN Investimentos", o comentarista José Márcio de Barros traz como destaque um "raio-X" de quais foram as melhores ações a se investir no primeiro semestre do ano. Vamos ao cenário:
CBN Investimentos - 04-07-25
Publicado em 04 de Julho de 2025 às 17:53
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