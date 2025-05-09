Os melhores e piores investimentos de 2025 até o momento

Nesta edição de CBN Investimentos, o comentarista José Márcio de Barros, entre os seus destaques, aponta quais foram os melhores e piores investimentos até o mês de abril deste ano. "Com tanta incerteza e volatilidade, a maior variação em abril - e a maior do ano de 2025 - foi a do ativo ouro, que variou 4,62% no mês de abril e acumula uma alta de 15% no ano. Em segundo lugar, em abril, a foi para quem aplicou em renda variável. O mercado de ações, espelhado no Ibovespa, apesar de toda volatilidade, teve uma valorização de 3,71%", explica. Na outra ponta, o ativo que mais variou negativamente foi para aqueles aplicadores que apostaram no dólar. O dólar teve uma queda de 2% em março, 2% em abril e em 2025 caiu 9%. Ouça a conversa completa!