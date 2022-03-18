Os impactos no aumento da taxa de juros na economia brasileira e mundial

Nesta edição do "CBN Investimentos", José Márcio de Barros traz como destaque os impactos que o aumento da taxa de juros trazem para a economia brasileira e mundial, em especial a dos Estados Unidos. "Embora o Brasil esteja vivendo internamente um momento econômico delicado, com inflação alta, desemprego elevado, queda nas previsões do PIB para 2022, vivendo também uma fase de volatilidade comum em período pré- eleitoral, os investidores estrangeiros não deixaram de apostar no mercado financeiro e de capitais brasileiros", aponta o comentarista. Ouça a conversa completa!