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Os impactos no aumento da taxa de juros na economia brasileira e mundial

A análise é do comentarista José Márcio de Barros

Publicado em 18 de Março de 2022 às 18:51

Publicado em 

18 mar 2022 às 18:51
Economia, alta, inflação, crise econômica, aumento
Economia, alta, inflação, crise econômica, aumento Crédito: Freepik
Nesta edição do "CBN Investimentos", José Márcio de Barros traz como destaque os impactos que o aumento da taxa de juros trazem para a economia brasileira e mundial, em especial a dos Estados Unidos. "Embora o Brasil esteja vivendo internamente um momento econômico delicado, com inflação alta, desemprego elevado, queda nas previsões do PIB para 2022, vivendo também uma fase de volatilidade comum em período pré- eleitoral, os investidores estrangeiros não deixaram de apostar no mercado financeiro e de capitais brasileiros", aponta o comentarista. Ouça a conversa completa!
CBN INVESTIMENTOS - 18-03-22

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