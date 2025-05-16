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Os destaques do noticiário econômico desta semana!

Ouça os comentários de José Márcio de Barros

Publicado em 16 de Maio de 2025 às 17:14

Publicado em 

16 mai 2025 às 17:14
Investimento, previsões, mercado financeiro
Investimento, previsões, mercado financeiro Crédito: Shutterstock
Nesta edição de CBN Investimentos, o comentarista José Márcio de Barros analisa os destaques do noticiário econômico desta semana. Ouça a conversa completa!
CBN Investimentos - 16-05-25

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