Nesta edição de CBN Investimentos, o comentarista José Márcio de Barros analisa os destaques do noticiário econômico desta semana. Ouça a conversa completa!
CBN Investimentos - 16-05-25
Publicado em 16 de Maio de 2025 às 17:14
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