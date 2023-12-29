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CBN Investimentos

Os ativos e rendimentos que mais valorizaram em 2023

Ouça as análises do comentarista José Márcio de Barros

Publicado em 29 de Dezembro de 2023 às 17:56

Publicado em 

29 dez 2023 às 17:56
Investimentos
Investimentos Crédito: Pexels
Nesta edição do CBN Investimentos, o comentarista José Márcio de Barros traz um panorama dos investimentos que foram destaques em 2023. "O investimento que melhor performou em 2023 foi o índice da Bolsa de Valores de São Paulo, o IBOV, ou Ibovespa. A Bolsa subiu 22% e foi ativo que mais rendeu. Dentro do Ibovespa, ações que mais valorizaram foram as do setor de construção com o IMOB apresentando uma alta de 53%, seguido por ações pagadoras de dividendos com 26%. Com variação de 13%, o CDI/SELIC foi o segundo melhor investimento", explica.
CBN Investimentos - 29-12-23

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