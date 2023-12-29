Os ativos e rendimentos que mais valorizaram em 2023

Nesta edição do CBN Investimentos, o comentarista José Márcio de Barros traz um panorama dos investimentos que foram destaques em 2023. "O investimento que melhor performou em 2023 foi o índice da Bolsa de Valores de São Paulo, o IBOV, ou Ibovespa. A Bolsa subiu 22% e foi ativo que mais rendeu. Dentro do Ibovespa, ações que mais valorizaram foram as do setor de construção com o IMOB apresentando uma alta de 53%, seguido por ações pagadoras de dividendos com 26%. Com variação de 13%, o CDI/SELIC foi o segundo melhor investimento", explica.