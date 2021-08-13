Open Banking vai permitir até pagar contas com saldo de contas diferentes no mesmo app

B3 - Brasil, Bolsa, Balcão Crédito: Reprodução

Nesta edição do CBN Investimentos, José Márcio de Barros analisa como se comportaram a B3, a bolsa de valores brasileira, e as bolsas dos Estados Unidos. Em território nacional, os três últimos pregões foram de queda acentuada, favorecida pelo cenário político interno. Nos EUA, Dow Jones e Nasdaq em níveis recorde e S&P 500 bateu pela 47ª vez o recorde em 2021. O comentarista também destaca o "open banking". Ouça:

Your browser does not support the audio element. CBN Investimentos - 13/08/2021

Entenda:

"Sobre o Open Banking, o nosso foi inspirado no modelo inglês. O nome que era incialmente Open Banking esta mudando para Open Finance conforme se referiu o Presidente do Banco Central em um evento em Vitoria.

No Brasil o Open Banking está sendo implantado ( desenvolvido) em 4 etapas.

A primeira fase começou em fevereiro com os Grandes Bancos, que o BACEN identifica como sendo a classe S1 e S2. Esta etapa foi ate 14 de julho. Nesta fase os Bancos compartilharam os Canais de Distribuição, os produtos e as taxas de juros dos produtos. Esta fase acabou sendo prorrogada ate dia 12 deste mês.

Nesta segunda fase que começa nesta sexta serão quatro ciclos.

O primeiro Ciclo vai até o dia 12 de setembro servira para Criar, consultar ou revogar consentimento.

O segundo Ciclo que vai de 13 a 26 de setembro , vai permitir que se troque ate 0,5% da base de clientes da Instituição e poderão ser disponibilizados os dados do depósito à vista, poupança e contas pré-pagas. Estas transações ocorrerão das 8 às 18 horas todos os dias da semana.

O terceiro Ciclo que irá de 27 de setembro a 10 de outubro vai permitir disponibilizar 1% da base de clientes do Banco quando serão disponibilizados dados do Cartão de crédito e operações de crédito. Estas informações serão disponibilizados de 8 às 18 horas de segunda a quarta e 24 horas nos dias de quinta e sexta feira.

O quarto Ciclo ira de 11 de outubro a 24 de outubro e poderão ser disponibilizados 10% da base de clientes do Banco. Nesta fase , todos os produtos citados anteriormente poderão ser disponibilizados, 24 horas por dia e 7 dias por semana.

Voltando agora para as Fases, voltamos a 3a Fase que iniciara em 30 de agosto e nesta fase entrara em teste a seguinte operação, o cliente vai poder pagar uma conta com um aplicativo usando o saldo de uma outra instituição.

Na quarta e última fase que começará em 15 de dezembro além dos Grandes Bancos citados anteriormente ( S1 e S2), entrarão varias outras Instituições, e ai entraram outras operações como cambio, investimentos, seguros, previdência complementar e Conta-Salário.

São 26 Instituições financeiras aptas a realizar estas transações.

O prazo para o compartilhamento será de 12 meses, quando poderá então ser renovado.