Onde aplicar os recursos do FGTS?

O assunto da semana é FGTS. O governo anunciou a liberação dos saques das contas ativas e inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Fundo PIS-Pasep. Os saques do FGTS obedecerão a um calendário, como ocorreu na liberação das contas inativas em 2017, e terão duas modalidades: uma que libera até R$ 500 e outra que permitirá o saque anual de acordo com o aniversário do trabalhador, chamado pelo governo de saque-aniversário. Mas, afinal, quais os melhores caminhos para a aplicação dos recursos do Fundo? Quem analisa é o comentarista José Márcio de Barros, no CBN Investimentos. Confira!