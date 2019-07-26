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Onde aplicar os recursos do FGTS?

Quais os melhores caminhos para a aplicação dos recursos do Fundo? Quem analisa é o comentarista José Márcio de Barros, no CBN Investimentos

Publicado em 26 de Julho de 2019 às 18:15

Publicado em 

26 jul 2019 às 18:15
O assunto da semana é FGTS. O governo anunciou a liberação dos saques das contas ativas e inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Fundo PIS-Pasep. Os saques do FGTS obedecerão a um calendário, como ocorreu na liberação das contas inativas em 2017, e terão duas modalidades: uma que libera até R$ 500 e outra que permitirá o saque anual de acordo com o aniversário do trabalhador, chamado pelo governo de saque-aniversário. Mas, afinal, quais os melhores caminhos para a aplicação dos recursos do Fundo? Quem analisa é o comentarista José Márcio de Barros, no CBN Investimentos. Confira!
CBN Investimentos - 26-07-19.mp3

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