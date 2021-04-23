Onda das IPOs: empresas capixabas miram bolsas de valores

Até agora, somente duas empresas capixabas possuem capital aberto em bolsa de valores: o Banestes e a Fertilizantes Heringer, ambas na B3 - em São Paulo. Mas esse cenário pode mudar em 2021, já que pelo menos cinco empresas do Espírito Santo miram a entrada na bolsa de valores. A fintech Picpay, por exemplo, quer abrir capital na bolsa eletrônica Nasdaq (EUA). Assunto para José Márcio de Barros, nesta edição do CBN Investimentos. O comentarista analisa a onda das IPOs pelo Estado e em todo o Brasil. Ouça: