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ANÁLISE ECONÔMICA

Onda das IPOs: empresas capixabas miram bolsas de valores

Ouça a análise do economista José Márcio de Barros

Publicado em 23 de Abril de 2021 às 14:03

Publicado em 

23 abr 2021 às 14:03
Empresas brasileirão dão o pontapé para abertura de capital Crédito: Freepik
Até agora, somente duas empresas capixabas possuem capital aberto em bolsa de valores: o Banestes e a Fertilizantes Heringer, ambas na B3 - em São Paulo. Mas esse cenário pode mudar em 2021, já que pelo menos cinco empresas do Espírito Santo miram a entrada na bolsa de valores. A fintech Picpay, por exemplo, quer abrir capital na bolsa eletrônica Nasdaq (EUA). Assunto para José Márcio de Barros, nesta edição do CBN Investimentos. O comentarista analisa a onda das IPOs pelo Estado e em todo o Brasil. Ouça:

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