O que você deve saber sobre a Taxa Selic em 3% e o recorde do dólar

Nesta edição do CBN Investimentos o comentarista José Márcio de Barros traz como destaque que o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) do Brasil cortou a taxa de juros básicos (Selic) em mais 0,75 ponto, nesta semana, para 3% ao ano. A nova taxa de referência da economia brasileira passou a valer nesta quinta (7) e ficará em vigor por pelo menos seis semanas, quando os diretores da autoridade monetária voltarão a se reunir.