O que você deve saber sobre a Taxa Selic em 3% e o recorde do dólar

Nesta edição do CBN Investimentos o comentarista José Márcio de Barros traz como destaque que o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) do Brasil cortou a taxa de juros básicos (Selic) em mais 0,75 ponto, nesta semana, para 3% ao ano. A nova taxa de referência da economia brasileira passou a valer nesta quinta (7) e ficará em vigor por pelo menos seis semanas, quando os diretores da autoridade monetária voltarão a se reunir.
"Foi a sétima queda seguida e trouxe para um patamar histórico que não se via desde 1999, quando foi instituído o Regime de Metas de Inflação", contextualiza. Outro destaque trazido pelo comentarista é que o dólar bateu novo recorde nesta semana, cotado a R$ 5,87. "Além do real está caindo frente a uma cesta de moedas, a incerteza no quadro político interno brasileiro ajuda a moeda a subir em função da procura para proteção", explica. Ouça na íntegra:
CBN INVESTIMENTOS - 08-05-20