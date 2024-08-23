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O que o recorde do Ibovespa impacta nos seus investimentos?

Ouça os comentários de José Márcio de Barros

Publicado em 23 de Agosto de 2024 às 17:12

Publicado em 

23 ago 2024 às 17:12
Mercado financeiro, bolsa de valores, investimentos
Mercado financeiro, bolsa de valores, investimentos Crédito: Freepik
Nesta semana, o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, viveu um momento histórico, atingindo novos recordes e com especialistas apontando que ainda há espaço para mais crescimento. Na quarta-feira (22), por exemplo, o índice ultrapassou a marca de 136 mil pontos, fechando em 136.464 pontos, após dois dias consecutivos de recordes. Nesta edição do CBN Investimentos, o comentarista José Márcio de Barros fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN Investimentos - 23-08-24

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