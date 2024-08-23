O que o recorde do Ibovespa impacta nos seus investimentos?

Nesta semana, o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, viveu um momento histórico, atingindo novos recordes e com especialistas apontando que ainda há espaço para mais crescimento. Na quarta-feira (22), por exemplo, o índice ultrapassou a marca de 136 mil pontos, fechando em 136.464 pontos, após dois dias consecutivos de recordes. Nesta edição do CBN Investimentos, o comentarista José Márcio de Barros fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!