O que o primeiro semestre de 2020 mostra sobre rendimento e aplicação

Bolsa de valores Crédito: Pixabay

Nesta edição do "CBN Investimentos", o comentarista José Márcio de Barros traz como destaque o cenário do mercado econômico no primeiro semestre - em destaque para o rendimento de ativos e as aplicações em destaque.

Confira a análise completa:

Your browser does not support the audio element. CBN INVESTIMENTOS - 03-07-20

Levantamento do site "InfoMoney" apontou que, em um semestre atípico para o mundo e também para o mercado financeiro, caracterizado principalmente pelo avanço da pandemia de coronavírus, o dólar e o ouro foram os ativos mais rentáveis no Brasil, com valorizações da ordem de 36% e 53%, respectivamente, na primeira metade do ano.