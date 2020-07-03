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CBN INVESTIMENTOS

O que o primeiro semestre de 2020 mostra sobre rendimento e aplicação

Confira a análise do comentarista José Márcio de Barros

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 17:48

Publicado em 

03 jul 2020 às 17:48
Bolsa de valores Crédito: Pixabay
Nesta edição do "CBN Investimentos", o comentarista José Márcio de Barros traz como destaque o cenário do mercado econômico no primeiro semestre - em destaque para o rendimento de ativos e as aplicações em destaque.
Confira a análise completa:
CBN INVESTIMENTOS - 03-07-20
Levantamento do site "InfoMoney" apontou que, em um semestre atípico para o mundo e também para o mercado financeiro, caracterizado principalmente pelo avanço da pandemia de coronavírus, o dólar e o ouro foram os ativos mais rentáveis no Brasil, com valorizações da ordem de 36% e 53%, respectivamente, na primeira metade do ano.
Enquanto isso, na renda fixa, o CDI teve variação de 1,75% no semestre, enquanto a poupança rendeu 1,38% no período. Ao longo desse primeiro semestre outro ponto de destaque na economia foi o pagamento do auxílio emergencial por parte do governo federal. "A medida trouxe uma injeção para a economia, ainda que boa parte dos beneficiários tenham guardado esse dinheiro do auxílio para usar mais tarde. Mas é importante pra economia continuar girando", detalha.

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