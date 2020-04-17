O que o aumento nas vendas de aspirador de pó revela sobre a economia

Nesta edição do CBN Investimentos, com o comentarista José Márcio de Barros, destaque para a economia da China que registrou a primeira contração em quase 30 anos. O Produto Interno Bruto (PIB) do gigante asiático desabou 6,8% no 1º trimestre, na comparação com o mesmo período do ano passado - confirmando os efeitos causados pela pandemia do novo coronavírus que parou o país no início de 2020. Apesar do número negativo, o comentarista explica que os 6,8% também tem um viés positivo e impactar no Brasil.

Outro destaque é que o isolamento social mudou a rotina de consumo do brasileiro. Para conciliar o trabalho remoto, a limpeza da casa, o cuidado dos filhos, a alimentação e o lazer, as pessoas compraram mais bens duráveis pela internet para auxiliar nas tarefas durante a quarentena. A venda on-line de aspirador de pó, por exemplo, mais que triplicou na semana 30 de março a 5 de abril, na comparação anual, segundo a consultoria GfK. Ouça a análise sobre os produtos: